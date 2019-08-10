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Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Radamel Falcao transferini bitirmek için Monaco'ya giden Abdurrahim Albayrak, Fransız kulübü ile farklı bir isim içinde pazarlık masasına oturucak. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Aslan transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemi...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13
Güncelleme: 10.08.2019 07:13
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Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor.
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Önümüzdeki sezonda kupaları toplamak isteyen Fatih Terim ve öğrencileri transfer bombalarına devam ediyor.
Şu ana kadar birçok yeni ismi kadrosuna katan Aslan'ın haftalardır gündeminde olan Radamel Falcao için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut bugün Monaco'ya gitmişti.
Albayrak'ın Monaco ile yalnızca Falcao'yu değil farklı bir oyuncu içinde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
Orta sahada Seri'nin yanına mutlaka bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim listeye girdi.