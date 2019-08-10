Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Radamel Falcao transferini bitirmek için Monaco'ya giden Abdurrahim Albayrak, Fransız kulübü ile farklı bir isim içinde pazarlık masasına oturucak. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Aslan transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemi...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13 Güncelleme: 10.08.2019 07:13
Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı

Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı

Önümüzdeki sezonda kupaları toplamak isteyen Fatih Terim ve öğrencileri transfer bombalarına devam ediyor.

Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı

Şu ana kadar birçok yeni ismi kadrosuna katan Aslan'ın haftalardır gündeminde olan Radamel Falcao için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut bugün Monaco'ya gitmişti.

Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı

Albayrak'ın Monaco ile yalnızca Falcao'yu değil farklı bir oyuncu içinde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

Falcao'nun yanında o da geliyor! Galatasaray'a 2 dünya yıldızı

Orta sahada Seri'nin yanına mutlaka bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim listeye girdi.

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