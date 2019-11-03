Galatasaray'ın Belhanda planı ortaya çıktı

Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizinin adı kesinlikle Belhanda. Sakatlığının ardından gösterdiği kötü performans nedeniyle Real Madrid maçında taraftarın tepkisine neden olan Faslı futbolcu, taraftarlarla tartışmış ağır küfürler etmişti. Instagram'dan özür dileyen yıldız futbolcu Beşiktaş derbisine de 11'de başlamıştı. Fatih Terim siyah-beyazlı ekiple oynanan karşılaşmadan sonra ise Belhanda ile ilgili kararını verdi Çaykur Rizespor ile oynanan maçta yıldız futbolcuyu yedek kulübesine çekti. Galatasaray'ın da Belhanda ile ilgili planı ortaya çıktı. İşte detaylar...
3 Kasım 2019 Pazar 08:41
Güncelleme: 03.11.2019 08:41
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Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizi Younes Belhanda'dan kaynaklanacak gibi duruyor....
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Faslı futbolcu, sezona Süper Kupa'da gol atarak başlasa da formu gittikçe düştü ve taraftarların hedefi haline geldi. Kasımpaşa maçında çenesi kırıldıktan sonra iki maçta forma giyemeyen Belhanda, bir süre maskeyle oynadı..
Ancak sakatlık sonrası sahada gezmeye başlayan 29 yaşındaki orta saha; pas hataları, top kayıpları, isabetsiz şutları ve ikili mücadeledelerden uzak tavrıyla taraftarları çıldırttı, yuhalanmaya başlandı..
Ligdeki Sivas maçında homurtulara neden olan Belhanda, Real karşılaşmasında ağır tepki gördü. Faslı oyuncu bu tepkiye ise ağıza alınmayacak şekilde küfürler ederek yanıt verince bardağı taşırdı..
Teknik direktör Fatih Terim ve yönetici AbdurrahimAlbayrak yıldız futbolcuya sahip çıkmıştı.