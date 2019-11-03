Galatasaray'ın Belhanda planı ortaya çıktı

Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizinin adı kesinlikle Belhanda. Sakatlığının ardından gösterdiği kötü performans nedeniyle Real Madrid maçında taraftarın tepkisine neden olan Faslı futbolcu, taraftarlarla tartışmış ağır küfürler etmişti. Instagram'dan özür dileyen yıldız futbolcu Beşiktaş derbisine de 11'de başlamıştı. Fatih Terim siyah-beyazlı ekiple oynanan karşılaşmadan sonra ise Belhanda ile ilgili kararını verdi Çaykur Rizespor ile oynanan maçta yıldız futbolcuyu yedek kulübesine çekti. Galatasaray'ın da Belhanda ile ilgili planı ortaya çıktı. İşte detaylar...

3 Kasım 2019 Pazar 08:41 Güncelleme: 03.11.2019 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





