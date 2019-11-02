Galatasaray'da şok iddia! Belhanda ve Feghouli...

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, kritik Real Madrid maçı öncesi moral depoladı. Puanını 16'ya yükselterek zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, İspanyol deviyle oynayacağı maçtan puan ya da puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını da kırmak istiyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Aslan'ın sahasında Karadeniz temsilcisini mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken, Rizespor maçında yedek soyunan Belhanda ve Feghouli ile ilgili şok bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

2 Kasım 2019 Cumartesi 14:49 Güncelleme: 09.11.2019 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





