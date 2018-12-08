Galatasarayın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı

Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği deplasman forması ortaya çıktı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 20:03:13 Güncelleme: 20:03:20
Galatasarayın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon kullanacağı deplasman formasına dair ilk bilgiler sızdı.

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Galatasarayın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı

Aslan'ın yeni sezonda giyeceği deplasman formasının, en son 2010-2011 sezonunda kullanılan bej-krem tonlarında olacağı öğrenildi.

Galatasarayın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı

Sarı-kırmızılıların yeni sezon formasının yanı sıra maçlardan önce giyecekleri seramoni ceketlerinin formayla aynı renkte olacağı kaydedildi.

Galatasarayın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı

İşte Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği iddia edilen deplasman forması:

Galatasarayın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı
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