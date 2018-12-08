Galatasarayın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu forması sızdırıldı
Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği deplasman forması ortaya çıktı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 20:03:13
Güncelleme: 20:03:20
Galatasaray'ın önümüzdeki sezon kullanacağı deplasman formasına dair ilk bilgiler sızdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan'ın yeni sezonda giyeceği deplasman formasının, en son 2010-2011 sezonunda kullanılan bej-krem tonlarında olacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların yeni sezon formasının yanı sıra maçlardan önce giyecekleri seramoni ceketlerinin formayla aynı renkte olacağı kaydedildi.
İşte Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği iddia edilen deplasman forması: