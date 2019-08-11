Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi

Spor Toto Süper Lig'de yılın en önemli transferine imza atacak olan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Falcao transferini bitirmek üzere Fransa'ya giden Abddurahim Albayrak önümüzdeki günlerde dünya yıldızıyla dönecek. İşte Cimbom'u yakından ilgilendiren gelişme...

11 Ağustos 2019 Pazar 14:20 Güncelleme: 11.08.2019 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





