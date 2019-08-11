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Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi
Spor Toto Süper Lig'de yılın en önemli transferine imza atacak olan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Falcao transferini bitirmek üzere Fransa'ya giden Abddurahim Albayrak önümüzdeki günlerde dünya yıldızıyla dönecek. İşte Cimbom'u yakından ilgilendiren gelişme...
11 Ağustos 2019 Pazar 14:20
Güncelleme: 11.08.2019 14:32
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Spor Toto Süper Lig'de transfer bombasını Galatasaray patlatıyor.
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Cimbom her konuda anlaşmaya vardığı Falcao transferinde sona geldi.
Kolombiyalı yıldızı almak için Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde dünya yıldızını Türkiye'ye getirecek. İşte Falcao transferinin önünü açan gelişme...
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
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