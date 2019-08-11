Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi

Spor Toto Süper Lig'de yılın en önemli transferine imza atacak olan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Falcao transferini bitirmek üzere Fransa'ya giden Abddurahim Albayrak önümüzdeki günlerde dünya yıldızıyla dönecek. İşte Cimbom'u yakından ilgilendiren gelişme...
11 Ağustos 2019 Pazar 14:20 Güncelleme: 11.08.2019 14:32
Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombasını Galatasaray patlatıyor.

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Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi

Cimbom her konuda anlaşmaya vardığı Falcao transferinde sona geldi.

Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi

Kolombiyalı yıldızı almak için Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde dünya yıldızını Türkiye'ye getirecek. İşte Falcao transferinin önünü açan gelişme...

Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi

Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.

Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transferde sona gelindi

Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren transfer gelişmesini İspanyol medyası duyurdu.

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