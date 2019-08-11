Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesinde bombayı patlattı. Yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom, Falcao transferinde sona geldi. Transferi bitirmek için Fransa'nın yolunu tutan Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. İşte dünya yıldızının Galatasaray'ı seçme sebebi...

11 Ağustos 2019 Pazar 11:27 Güncelleme: 11.08.2019 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





