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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesinde bombayı patlattı. Yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom, Falcao transferinde sona geldi. Transferi bitirmek için Fransa'nın yolunu tutan Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. İşte dünya yıldızının Galatasaray'ı seçme sebebi...
11 Ağustos 2019 Pazar 11:27 Güncelleme: 11.08.2019 11:37
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Abdurrahim Albayrak'la fotoğraf çektiren Falcao'nun Cimbom'u seçme nedeni de belli oldu.
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