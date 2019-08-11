Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesinde bombayı patlattı. Yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom, Falcao transferinde sona geldi. Transferi bitirmek için Fransa'nın yolunu tutan Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. İşte dünya yıldızının Galatasaray'ı seçme sebebi...
11 Ağustos 2019 Pazar 11:27 Güncelleme: 11.08.2019 11:37
Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon önümüzdeki haftasonu başlıyor.

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Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu

Transfer döneminde birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan ekipler yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer girişimlerine hız verdi.

Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu

Yeni sezonda en çok dikkat çekecek isimlerin başında ise Galatasaray'a imza atması beklenen Falcao geliyor.

Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu

Falcao transferinde büyük yol alan Galatasaray'da imzaların önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.

Falcao'nun Galatasaray'ı tercih etme sebebi belli oldu

Abdurrahim Albayrak'la fotoğraf çektiren Falcao'nun Cimbom'u seçme nedeni de belli oldu.

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