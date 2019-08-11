Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde dur durak bilmiyor. Yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı olacak olan sarı-kırmızılılarda Falcao'dan sonra bir transfer daha bitiyor. Fatih Terim'in uzun süredir kadroya katılmasını istediği dünya yıldızı için girişimler arttı. İşte detaylar...

11 Ağustos 2019 Pazar 09:02 Güncelleme: 11.08.2019 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





