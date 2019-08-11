Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde dur durak bilmiyor. Yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı olacak olan sarı-kırmızılılarda Falcao'dan sonra bir transfer daha bitiyor. Fatih Terim'in uzun süredir kadroya katılmasını istediği dünya yıldızı için girişimler arttı. İşte detaylar...
11 Ağustos 2019 Pazar 09:02 Güncelleme: 11.08.2019 09:17
Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra...

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra...

Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Cimbom'da Falcao'dan sonra bir transfer daha bitiyor.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra...

Fatih Terim'in uzun süredir istediği isimde mutlu sona yaklaşıldı. İşte son gelişmeler...

Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'dan sonra...

Forvet haricinde ön libero takviyesi üzerinde duran Galatasaray, bu problemi İngiltere'de çözecek gibi duruyor.

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