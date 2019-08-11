Galatasaray'da Falcao bayramı! Ne zaman forma giyecek?
Galatasaray'da Falcao bayramı yaşanıyor. Fransa'ya giden ikinci başkan Albayrak, Monaco ve yıldız oyuncu ile her konuda anlaştı. Daha sonra Abdürrahim Albayrak ile Falcao'nun birlikte çekildiği fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Falcao transferinde son durum...
11 Ağustos 2019 Pazar 06:48
Güncelleme: 11.08.2019 06:48
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Bitti bu iş... Galatasaray, gelmesi 'imkansız' olarak görülen Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı.
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İsmi ortaya atıldığından itibaren sarı-kırmızılı taraftarları kendinden geçiren yıldız oyuncunun transferiyle ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı.
Cuma günü Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giden ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Monaco ve oyuncuyla bir kez daha masaya oturdu ve her konuda anlaştı.
Birlikte çekildikleri fotoğraf internete düştü ve Galatasaraylılar bayram sevinci yaşadı
19.05'TE AÇIKLANACAK Galatasaray ile 2 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Falcao yıllık 5 milyon euro ücret ve bonuslar alacak. Kulübü Monaco ile hangi koşullarda anlaşıldığı ise şimdilik tam olarak bilinmiyor.