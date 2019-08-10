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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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İngilizler duyurdu! Galatasaray ilgileniyor

Transfer çalışmalarında Monaco forması giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya odaklanan Galatasaray'da yönetim, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir başka isim için de çalışmalarını sürdürüyor.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36 Güncelleme: 10.08.2019 13:56
İngilizler duyurdu! Galatasaray ilgileniyor

Sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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İngilizler duyurdu! Galatasaray ilgileniyor

Süper Lig'in son şampiyonunda gözler Fransa'dan gelecek müjdeli habere çevrildi.

İngilizler duyurdu! Galatasaray ilgileniyor

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi daha listesine ekledi.

İngilizler duyurdu! Galatasaray ilgileniyor

İngiliz basınından Evening Standard'da yer alan haberde Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'i istediği ifade edildi.

İngilizler duyurdu! Galatasaray ilgileniyor

Londra ekibinin Mısırlı oyuncuyu gözden çıkardığı belirtilirken, tekliflerin 31 Ağustos'a kadar değerlendirileceği bildirildi.

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