Transfer çalışmalarında Monaco forması giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya odaklanan Galatasaray'da yönetim, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir başka isim için de çalışmalarını sürdürüyor.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)