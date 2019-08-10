Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan gönderilmek istenen Diagne konusunda istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Arap kulüpleriyle bir türlü anlaşamayan Senegalli golcünün Aston Villa'ya transferi de gerçekleşmemişti. Diagne ayrılık süreci ile ilgili konuşurken, söylediği sözler Galatasaraylıları çıldırtacak cinsten...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





