Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan gönderilmek istenen Diagne konusunda istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Arap kulüpleriyle bir türlü anlaşamayan Senegalli golcünün Aston Villa'ya transferi de gerçekleşmemişti. Diagne ayrılık süreci ile ilgili konuşurken, söylediği sözler Galatasaraylıları çıldırtacak cinsten...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken Diagne krizi yaşanıyor.

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Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan Diagne için, şampiyon olunduktan sonra 3 milyon Euro daha ödenmişti.

Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Senegalli golcü 30 golle ligi gol kralı olarak tamamlasa da, Galatasaray performansıyla bekleneni verememişti.

Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Sarı-kırmızılılar Diagne'yi en az 10 milyon Euro'ya satarak transferde kaynak oluşturmak amacındaydı.

Diagne'den Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Aston Villa'ya gideceği söylenen Diagne'nin bu transferi de yatınca Galatasaray'da işler değişti.

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