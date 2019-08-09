Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku!

Geçtiğimiz günlerde Akhisarspor'u devirerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezonda hem aynı başarıları elde etmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
9 Ağustos 2019 Cuma 11:46
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Gelecek sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.
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Orta saha ve forvet transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrilmiş durumda...
33 yaşındaki golcüyle 3 yılık anlaşma sağlayan Cimbom, Monaco ile son pürüzlerin giderilmesinin ardından Falcao transferini resmen duyuracak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günler Akhisarspor ile oynanan ve 1-0 kazandıkları Süper Kupa maçı öncesi Kolombiyalı golcünün transferiyle ilgili "Dünya çapında yıldızları transfer etmek kolay değil. Seri de kolay olmadı. Olay sadece finansal konular değil. Çok fazla etken var. Benim ricam mevcut futbolcularımıza sahip çıkalım. İnşallah hayırlısı olur."
"FALCAO İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"
"Falcao'nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Artık saklanacak bir şey yok. Tüm dinamikleri kontrol etmeniz mümkün değil. Falcao dünya yıldızı, Galatasaray da dünya devi. Galatasaray Falcao ile de yürür başka yıldızlarla da yürür." açıklamasını yapmıştı.