Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği yıldız isimden kötü haber geldi. Teknik direktör basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncunun takımdan ayrılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını dile getirdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
9 Ağustos 2019 Cuma 11:40
Güncelleme: 09.08.2019 11:40
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Süper Lig'de yeni sezon heyecanının başlamasına az bir süre kala takımlar da kadrolarını büyük ölçüde şekillendirdi.
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Ancak iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'de henüz transfer bitmiş değil.
İki takımın da kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da menajer Marco Silva basın toplantısında yaptığı açıklama ile iki camiayı da üzdü.
Silva, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Morgan Schneiderlin'in takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.