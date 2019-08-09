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Galatasaray'ın Fiorentina kadrosu açıklandı! Kafilede sürpriz isim
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı.
9 Ağustos 2019 Cuma 11:25
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak.
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İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.
Galatasaray, müsabaka öncesi bugün saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Bologna kentine hareket ettikten sonra kara yoluyla Floransa'ya geçecek.
Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;