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Yıldız isim Falcao ile oynamak için Galatasaray'a geliyor!
Şu ana dek tam 9 futbolcuyla sözleşme imzalayarak transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını titizlikle sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan yıldız futbolcu, kulübüne Falcao ile beraber Galatasaray'da oynamak istediğini bildirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
11 Ağustos 2019 Pazar 14:05 Güncelleme: 11.08.2019 14:08
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Falcao da geçtiğimiz günlerde Kolombiya basınına verdiği demeçte "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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