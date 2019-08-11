Yıldız isim Falcao ile oynamak için Galatasaray'a geliyor!

Falcao da geçtiğimiz günlerde Kolombiya basınına verdiği demeçte "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor." ifadelerini kullanmıştı.