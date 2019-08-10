Galatasaray'dan transfer bombası! Eski Fenerbahçeli...
Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi. Fernando ve N'Diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna bir orta saha transferi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katıyor. İşte son gelişmeler...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:50
Güncelleme: 10.08.2019 08:50
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon heyecanın başlamasına sayılı günler kaldı.
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Birçok takım transfer döneminde kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ise tecrübeli birçok yıldızı kadrosuna katarak hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar orta sahada görev yapan Fernando ve N'Diaye'nin takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna Seri'yi kattı.
Bu transferin ardından orta sahaya bir ismin daha kazandırılması gerektiğini vurgulayan Terim, yönetimi harekete geçirdi.