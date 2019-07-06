Galatasaray'dan dev operasyon! Milli yıldız için teklif yapıldı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan dev operasyon! Milli yıldız için teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom milli yıldız için teklifini yaptı. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine giren fakat sarı-lacivertlilerin teklifini reddeden yıldız futbolcu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. İşte ayrıntılar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 08:49 Güncelleme: 06.07.2019 08:49
Galatasaray'dan dev operasyon! Milli yıldız için teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü şampiyonluk için mücadele edecek Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'dan dev operasyon! Milli yıldız için teklif yapıldı

Kadrosunu; Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı gibi tecrübeli isimlerle güçlendiren Cimbom sürpriz bir ismi yeniden gündemine aldı.

Galatasaray'dan dev operasyon! Milli yıldız için teklif yapıldı

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda ilk girişim gerçekleşti ve teklif yapıldı.

Galatasaray'dan dev operasyon! Milli yıldız için teklif yapıldı

Vedat Muriç transferinin çıkmaza girmesinin ardından Galatasaray, milli yıldızı transfer ederek bombayı patlatmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan dev operasyon! Milli yıldız için teklif yapıldı

Galatasaray, Wolfsburg'un Türk yıldızı için Almanlar'ın kapısını çaldı.

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