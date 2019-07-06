Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da buldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da buldu!

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Devre arasında da Galatasaray'a transferi söz konusu olan golcü futbolcu için sarı-kırmızılılar yeniden nabız yokluyor. Geçtiğimiz sezonu 17 golle bitiren Belçikalı oyuncu hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54
Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da buldu!

Belçika basını, transfer döneminin yıldızı Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı.

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Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da buldu!

Le Soir gazetesinin haberine göre; sarı-kırmızılılar Standard Liege forması giyen oyuncuyla temasa geçti.

Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da buldu!

Galatasaray'ın temasa geçtiği oyuncu devre arasında da gündeme gelen Renaud Emond.

Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da buldu!

Cimbom'un daha önce de istediği iddia edilen 27 yaşındaki santrfor için iki tane Fransa Ligue 1 ekibinin de devrede olduğu kaydedildi. Standard'ın Belçikalı golcü için 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da buldu!

PERFORMANSI İSTİKRARLI
Galatasaray'ın devrede olduğu Emond, son iki sezonda 78 maça çıktı. Geçen sezon 44 maçta forma giyip; 16 kez fileleri sarsan Emond, bir önceki yıl ise 34 müsabakada 15 gol, 4 asistle oynadı.

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