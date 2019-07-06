Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Devre arasında da Galatasaray'a transferi söz konusu olan golcü futbolcu için sarı-kırmızılılar yeniden nabız yokluyor. Geçtiğimiz sezonu 17 golle bitiren Belçikalı oyuncu hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54
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Belçikabasını, transfer döneminin yıldızı Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı.
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Le Soir gazetesinin haberine göre; sarı-kırmızılılar Standard Liege forması giyen oyuncuyla temasa geçti.
Galatasaray'ın temasa geçtiği oyuncu devre arasında da gündeme gelen Renaud Emond.
Cimbom'un daha önce de istediği iddia edilen 27 yaşındaki santrfor için iki tane Fransa Ligue 1 ekibinin de devrede olduğu kaydedildi. Standard'ın Belçikalı golcü için 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
PERFORMANSI İSTİKRARLI Galatasaray'ındevrede olduğuEmond, son iki sezonda78 maçaçıktı. Geçen sezon44 maçta formagiyip; 16 kez filelerisarsan Emond,bir önceki yıl ise34 müsabakada 15gol, 4 asistle oynadı.