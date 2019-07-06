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Galatasaray için günlerden Banega
Galatasaray'ın ısrarla istediği 31 yaşındaki Arjantinli süper yıldız Ever Banega, menajeri ve avukatını yanına alıp Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşecek.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54
Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde ilk sıraya yazdığı Ever Banega ile anlaşmaya varmış ancak Sevilla ile pazarlıklardan sonuç alamamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom yoğun temaslar yapmasına rağmen henüz İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'yi ikna edemedi.
Monchi'nin, "Banega projemize inandı ve kalacak" demesine rağmen sözlerini "İleride bizimle olup olmayacağını görmeyeceğiz" şeklinde bitirmesi kafaları karıştırmıştı.
ŞİMDİ TOP OYUNCUDA
Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Ever Banega ile 3.2 milyon euro'dan 3 yıllık anlaştı. Ancak Sevilla ile görüşmeler tıkandı.
Tecrübeli oyuncu devreye gireceğini açıklamıştı. O tarih geldi çattı. Banega bugün menajeri Santiago Hirsig ve avukatıyla birlikte Monchi ile bir araya gelecek.