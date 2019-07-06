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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray için günlerden Banega

Galatasaray'ın ısrarla istediği 31 yaşındaki Arjantinli süper yıldız Ever Banega, menajeri ve avukatını yanına alıp Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşecek.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 07:54
Galatasaray için günlerden Banega

Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde ilk sıraya yazdığı Ever Banega ile anlaşmaya varmış ancak Sevilla ile pazarlıklardan sonuç alamamıştı.

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Galatasaray için günlerden Banega

Cimbom yoğun temaslar yapmasına rağmen henüz İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi'yi ikna edemedi.

Galatasaray için günlerden Banega

Monchi'nin, "Banega projemize inandı ve kalacak" demesine rağmen sözlerini "İleride bizimle olup olmayacağını görmeyeceğiz" şeklinde bitirmesi kafaları karıştırmıştı.

Galatasaray için günlerden Banega

ŞİMDİ TOP OYUNCUDA
Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Ever Banega ile 3.2 milyon euro'dan 3 yıllık anlaştı. Ancak Sevilla ile görüşmeler tıkandı.

Galatasaray için günlerden Banega

Tecrübeli oyuncu devreye gireceğini açıklamıştı. O tarih geldi çattı. Banega bugün menajeri Santiago Hirsig ve avukatıyla birlikte Monchi ile bir araya gelecek.

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