Galatasaray yıldız santrfor ile anlaşma sağladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray yıldız santrfor ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar bir süredir santrfor arayışlarına devam ediyordu. Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transferinde Rizespor Başkanı'nın inadını kıramayan Aslan, Şampiyonlar Ligi için yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 00:59 Güncelleme: 06.07.2019 01:05
Galatasaray yıldız santrfor ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'da taraftarı ayağa kaldıracak transfer gelişmesi yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yıldız santrfor ile anlaşma sağladı!

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray yıldız santrfor ile anlaşma sağladı!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre devam eden çalışmalarda sarı-kırmızılı kurmaylar birçok isim ile temas halinde.

Galatasaray yıldız santrfor ile anlaşma sağladı!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir süredir takıma doğrudan katkı verecek santrfor arayışlarına başlamıştı.

Galatasaray yıldız santrfor ile anlaşma sağladı!

Vedat Muriç transferinde Çaykur Rizespor'a teklifini ileten sarı-kırmızılılar Karadeniz ekibinin teklifini reddetmesi sebebi ile transferi beklemeye almıştı.

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