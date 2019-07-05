Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak

Diagne'nin yerine golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, uzun süredir Vedat Muriç ile ilgileniyordu. Ancak Rizespor'un tutumu nedeniyle transferden vazgeçen Cimbom, rotasını dünya yıldızı bir isme çevirdi...

5 Temmuz 2019 Cuma 17:30
Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak

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Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak

Transferin ilk günlerinde anlaştığı isimlere bir bir imza attıran Galatasaray'da gündem forvet transferi.

Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak

Diagne'yi satış listesine koymasına rağmen şu anda resmi anlamda ciddi bir teklif almayan Galatasaray yönetimi, yine de Senegalli yıldıza gitti gözüyle bakıyor.

Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak

Sarı kırmızılı kulübün bu sefer kalitesi hiç tartışılmayacak klas bir golcü futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak

Diagne'yi gönderir göndermez dünyaca ünlü forvetlerle temasa geçecek olan Galatasaray ilk hedefini belirledi.

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