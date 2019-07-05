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Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak
Diagne'nin yerine golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, uzun süredir Vedat Muriç ile ilgileniyordu. Ancak Rizespor'un tutumu nedeniyle transferden vazgeçen Cimbom, rotasını dünya yıldızı bir isme çevirdi...
5 Temmuz 2019 Cuma 17:30
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Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak
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Transferin ilk günlerinde anlaştığı isimlere bir bir imza attıran Galatasaray'da gündem forvet transferi.
Diagne'yi satış listesine koymasına rağmen şu anda resmi anlamda ciddi bir teklif almayan Galatasaray yönetimi, yine de Senegalli yıldıza gitti gözüyle bakıyor.
Sarı kırmızılı kulübün bu sefer kalitesi hiç tartışılmayacak klas bir golcü futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı.
Diagne'yi gönderir göndermez dünyaca ünlü forvetlerle temasa geçecek olan Galatasaray ilk hedefini belirledi.