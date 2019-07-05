Belçika basını yeni transferi yazdı! Galatasaray... Renaud Emond kimdir? Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Belçika basını yeni transferi yazdı! ... Son dakika haberleri | kimdir?

Belçika basını yeni transferi yazdı! Galatasaray... Son dakika haberleri | Renaud Emond kimdir?

Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'dan istediği verimi alamayan , golcü arayışlarını sürdürüyor... Bu kapsamda Belçika basını da bir haberi kaleme aldı ve sarı kırmızılı kulübün Belçika ekiplerinden forması giyen 27 yaşındaki santrfor ile ilgilendiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış haberler)

'da sürpriz gelişmesi... Sarı-Kırmızılıların birçok isimle ilgilendiği öğrenilirken, Belçika basınından da dikkat çeken bir iddia geldi.

Le Soir'de yer alan haberde, Cimbom'un 'nin forvet oyuncusu ile temasta bulunduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca, Fransa liginden 2 ekibin de golcü oyuncuyu istediği belirtildi. Liege'in transferi için 4 milyon Euro bonservis talep ettiği Emond, geçtiğimiz sezon 44 maçta 16 gollük bir performans sergiledi.

27 yaşındaki Belçikalı forvet oyuncusu Renaud Emond, bu sezon Standard Liege ile çıktığı 44 resmi maçta 16 gol attı. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Renaud Emond, geride kalan 4 sezonda kulübü adına 119 maçta 36 gol kaydetti. Standart Liege'in 2015 yılında 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Renaud Emond, eski kulübü Waasland-Beveren'de 56 maçta 19 gol atmıştı.

RENAUD EMOND KİMDİR?

Renaud Emond, 5 Aralık 1991 Belçika, Virton doğumlu. Futbola doğduğu şehrin takımı olan RE Virton U19'da 2010 yılında başlayan 1.86 boyundaki oyuncunun pozisyonu santrfor.

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 16:04
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