Belçika basını yeni transferi yazdı! Galatasaray... Son dakika haberleri | Renaud Emond kimdir?
Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, golcü arayışlarını sürdürüyor... Bu kapsamda Belçika basını da bir transfer haberi kaleme aldı ve sarı kırmızılı kulübün Belçika ekiplerinden Standart Liege forması giyen 27 yaşındaki santrfor Renaud Emond ile ilgilendiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış haberler)
Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi... Sarı-Kırmızılıların birçok isimle ilgilendiği öğrenilirken, Belçika basınından da dikkat çeken bir iddia geldi.
Le Soir'de yer alan haberde, Cimbom'un Standart Liege'nin forvet oyuncusu Renaud Emond ile temasta bulunduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca, Fransa liginden 2 ekibin de golcü oyuncuyu istediği belirtildi. Liege'in transferi için 4 milyon Euro bonservis talep ettiği Emond, geçtiğimiz sezon 44 maçta 16 gollük bir performans sergiledi.
27 yaşındaki Belçikalı forvet oyuncusu Renaud Emond, bu sezon Standard Liege ile çıktığı 44 resmi maçta 16 gol attı. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Renaud Emond, geride kalan 4 sezonda kulübü adına 119 maçta 36 gol kaydetti. Standart Liege'in 2015 yılında 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Renaud Emond, eski kulübü Waasland-Beveren'de 56 maçta 19 gol atmıştı.
RENAUD EMOND KİMDİR?
Renaud Emond, 5 Aralık 1991 Belçika, Virton doğumlu. Futbola doğduğu şehrin takımı olan RE Virton U19'da 2010 yılında başlayan 1.86 boyundaki oyuncunun pozisyonu santrfor.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 16:04
- Belçika basını yeni transferi yazdı! Galatasaray... Son dakika haberleri | Renaud Emond kimdir?
- Sivasspor yarın sezon hazırlıklarına başlayacak
- Kayserispor'da 7 futbolcu idmanda yoktu
- Aleksandar Kolarov kimdir? Kolarov hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve yaşamına dair tüm bilgiler...
- Son dakika... Fenerbahçe Kolarov'u da bitirdi!
-
‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
-
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
-
Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Belçika basını yeni transferi yazdı! Galatasaray... Son dakika haberleri | Renaud Emond kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.