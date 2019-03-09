Galatasaray'da yeni gözde Taiwo Awoniyi!

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, Liverpool'un Mouscron'a kiraladığı Taiwo Awoniyi'yi gözüne kestirdi. 21 yaşındaki forvet, sürati ve fizik gücüyle Aslan'ın tam istediği isim.
9 Mart 2019 Cumartesi 07:37
Güncelleme: 09.03.2019 10:59
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Ara transfer döneminde scout ekibinin katkılarıyla Marcao ve Luyindama gibi iki önemli transfer yapan Galatasaray, bu geleneği sürdürmek istiyor.
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Daha önce de scout ekibinin desteğiyle yapılan birçok transferde yüzü gülen Cimbom'da yeni hedef belirlendi.
Aslan, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken listeye bir golcü aldı.
Bonservisi Liverpool'da bulunan Taiwo Michael Awoniyi, Galatasaraylı yetkililerin dikkatini çekti.