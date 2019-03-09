Galatasaray'da yeni gözde Taiwo Awoniyi! - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'da yeni gözde Taiwo Awoniyi!

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, Liverpool'un Mouscron'a kiraladığı Taiwo Awoniyi'yi gözüne kestirdi. 21 yaşındaki forvet, sürati ve fizik gücüyle Aslan'ın tam istediği isim.

9 Mart 2019 Cumartesi 07:37 Güncelleme: 09.03.2019 10:59
Galatasaray'da yeni gözde Taiwo Awoniyi!

Ara transfer döneminde scout ekibinin katkılarıyla Marcao ve Luyindama gibi iki önemli transfer yapan Galatasaray, bu geleneği sürdürmek istiyor.

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Galatasaray'da yeni gözde Taiwo Awoniyi!

Daha önce de scout ekibinin desteğiyle yapılan birçok transferde yüzü gülen Cimbom'da yeni hedef belirlendi.

Galatasaray'da yeni gözde Taiwo Awoniyi!

Aslan, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken listeye bir golcü aldı.

Galatasaray'da yeni gözde Taiwo Awoniyi!

Bonservisi Liverpool'da bulunan Taiwo Michael Awoniyi, Galatasaraylı yetkililerin dikkatini çekti.

Galatasaray'da yeni gözde Taiwo Awoniyi!

21 yaşındaki Nijeryalı santrfor, 1.78 boyunda.

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