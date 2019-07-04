Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor. Diagne'yi en az 15 milyon Euro karşılığında elinden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılarda kapılar resmen kapandı. Diagne'den gelecek bonservis bedelini transfere harcamayı planlayan Cimbom, çıkış yolları aramaya başladı. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 10:40 Güncelleme: 04.07.2019 10:57
Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı

Diagne'yi 15 milyon Euro karşılığında satmayı planlayan Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor.

Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı

Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan golcü futbolcu için kapılar resmen kapandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı

Genişletilen yolsuzluk soruşturmasında Diagne'nin menajeri William D'Avila'nın da isminin bulunması transferin başka ülkelere kaymasına neden oldu.

Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı

Suudi Arabistan'da futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle kulüp yönetimlerinin değişmesi ve Diagne transferinin de buna takılması olayı bununla da kalmadı.

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