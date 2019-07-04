Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı

Suudi Arabistan'da futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle kulüp yönetimlerinin değişmesi ve Diagne transferinin de buna takılması olayı bununla da kalmadı.

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