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Galatasaray'da transfer şoku! Kapılar kapandı
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor. Diagne'yi en az 15 milyon Euro karşılığında elinden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılarda kapılar resmen kapandı. Diagne'den gelecek bonservis bedelini transfere harcamayı planlayan Cimbom, çıkış yolları aramaya başladı. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 10:40 Güncelleme: 04.07.2019 10:57
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Suudi Arabistan'da futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle kulüp yönetimlerinin değişmesi ve Diagne transferinin de buna takılması olayı bununla da kalmadı.
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