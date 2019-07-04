Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri

Spor Toto Süper Lig'de transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Hal böyleyken iki ekip transferde karşı karşıya da kalabiliyor. Bunun örneği de yaşandı ve Fenerbahçe'nin transferde görüşmelerini bitirmeye yakın olduğu isme Galatasaray'dan teklif geldi. İşte sarı lacivertlilerde deprem etkisi yaratan ve hesapları karıştıran transferin detayları...