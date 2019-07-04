Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri

Spor Toto Süper Lig'de transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Hal böyleyken iki ekip transferde karşı karşıya da kalabiliyor. Bunun örneği de yaşandı ve Fenerbahçe'nin transferde görüşmelerini bitirmeye yakın olduğu isme Galatasaray'dan teklif geldi. İşte sarı lacivertlilerde deprem etkisi yaratan ve hesapları karıştıran transferin detayları...

4 Temmuz 2019 Perşembe 10:29 Güncelleme: 04.07.2019 10:30
Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri

Galatasaray transferlerini peş peşe duyuruyor... Fenerbahçe de bir transferini daha açıklamaya hazırlanırken ezeli rakibi ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri

Hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki yolunda geniş ve rotasyonlu bir kadroya sahip olmak isteyen Aslan, kadrosuna oyuncu katmaya devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri

Sarı kırmızılılar, bu kapsamda Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği isim için devreye girdi ve ezeli rakibini zor durumda bıraktı.

Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri

GALATASARAY'DAN EZELİ RAKİBE ÇALIM!

Fenerbahçe transferi bitirmeye yakınken Galatasaray'ın cazip teklifleri oyuncunun ve kulübün kafasını karıştırdı.

Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri

Sarı lacivertli kulüp ise teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuyla hamle yaptığı oyuncu için teklif artırabilir.

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