Beşiktaş'tan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer bütçesinde küçülmeye giden ve kaynak yaratmak için Dorukhan Toköz'ü satış listesine koyan Beşiktaş, Galatasaray'ın listesine aldığı yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği tecrübeli futbolcu için ilk teklifini yaptı.
4 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
Güncelleme: 04.07.2019 09:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte takviye çalışmalarına başlayan ancak şimdilik transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların adı; Okechukwu Azubuike, Mahmut Tekdemir, Tyler Boyd, Lewis Holtby, Kevin-Prince Boateng ve Shinji Kagawa gibi isimlerle anılıyor.
İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...
Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların uzun süre önce anlaştığı ancak Mısır kulübü Pyramids'in peşinat istemesi sebebiyle bir türlü imza attırılamayan Okechukwu Azubuike, Medipol Başakşehir ile anlaştı.
Mali sıkıntısı nedeniyle Dorukhan Toköz'ü satmaya karar veren ve İtalyan ekipleriyle temas halinde olan siyah-beyazlılar, mutlak bir ön libero için Mahmut Tekdemir'i gündemine alsa da Başakşehir'in oyuncusunu bırakmayacağını açıklaması üzerine ibrenin değişmesine neden oldu.
Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mehmet Topal ile resmi temaslara başlayan siyah-beyazlılar, Topal'ın da kariyerine Türkiye'de devam etme isteğiyle birlikte transferi hızlandırdı.