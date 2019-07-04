Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki sol kanat Tyler Boyd için Portekiz temsilcisi Guimaraes ile anlaştı 1.5 milyon euro'luk bonservisin 500 bini peşin, gerisi taksitle ödenecek.
4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52
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Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Tyler Boyd için Guimaraes'ten olumlu haber geldi.
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Portekiz kulübünün, Beşiktaş'tan gelen son teklifi kabul ettiği ve transfer için satışa onay vereceği iddia edildi.
Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Boyd için Beşiktaş'ın teklifi kabul edildi.
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Guimaraes'in oyuncunun satışından para kazanmayı hedeflediği ve yapılan son teklifi kabul ettiği belirtildi.
Son yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlı kulübün, Portekiz ekibine toplam 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.