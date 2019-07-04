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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki sol kanat Tyler Boyd için Portekiz temsilcisi Guimaraes ile anlaştı 1.5 milyon euro'luk bonservisin 500 bini peşin, gerisi taksitle ödenecek.
4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52
Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Tyler Boyd için Guimaraes'ten olumlu haber geldi.

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Portekiz kulübünün, Beşiktaş'tan gelen son teklifi kabul ettiği ve transfer için satışa onay vereceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Boyd için Beşiktaş'ın teklifi kabul edildi.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Guimaraes'in oyuncunun satışından para kazanmayı hedeflediği ve yapılan son teklifi kabul ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Son yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlı kulübün, Portekiz ekibine toplam 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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