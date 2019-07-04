Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki sol kanat Tyler Boyd için Portekiz temsilcisi Guimaraes ile anlaştı 1.5 milyon euro'luk bonservisin 500 bini peşin, gerisi taksitle ödenecek.

4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





