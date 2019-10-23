Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına Real Madrid karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maçta sonucun önüne geçen olay ise taraftarların başta Belhanda ve Seri olmak üzere futbolculara gösterdikleri tepkilerdi... Tribünler maç sonunda yalnızca Muslera ve Andone'yi özel olarak çağırırken, bir isim vardı ki Real Madrid maçının ardından Galatasaray'ı kafasından tamamen sildi. Fatih Terim'in de ayrılığa onay verdiği öğrenilirken, yıldız isim menajerine ara transfer dönemi için talimat verdi...
23 Ekim 2019 Çarşamba 13:28 Güncelleme: 23.10.2019 13:52
Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçında sahasında dünya devi Real Madrid'i konuk etti.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi

Temsilcimiz 18'inci dakikada Toni Kroos'un golüne engel olamadı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi

1 puanla A grubunda sonuncu sırada yer alan Cimbom, gruptan çıkma şansını da zora sokmuş oldu.

Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi

Gruptaki diğer maçta ise Paris Saint Germain, deplasmanda Club Brugge'yi rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi

Real Madrid karşılaşmasında Belhanda ve Seri'ye gösterilen tepkiler dikkat çekmişti...

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