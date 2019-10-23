Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına Real Madrid karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maçta sonucun önüne geçen olay ise taraftarların başta Belhanda ve Seri olmak üzere futbolculara gösterdikleri tepkilerdi... Tribünler maç sonunda yalnızca Muslera ve Andone'yi özel olarak çağırırken, bir isim vardı ki Real Madrid maçının ardından Galatasaray'ı kafasından tamamen sildi. Fatih Terim'in de ayrılığa onay verdiği öğrenilirken, yıldız isim menajerine ara transfer dönemi için talimat verdi...

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:28 Güncelleme: 23.10.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





