Galatasaray'da şok ayrılık! Fatih Terim onayı verdi
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına Real Madrid karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maçta sonucun önüne geçen olay ise taraftarların başta Belhanda ve Seri olmak üzere futbolculara gösterdikleri tepkilerdi... Tribünler maç sonunda yalnızca Muslera ve Andone'yi özel olarak çağırırken, bir isim vardı ki Real Madrid maçının ardından Galatasaray'ı kafasından tamamen sildi. Fatih Terim'in de ayrılığa onay verdiği öğrenilirken, yıldız isim menajerine ara transfer dönemi için talimat verdi...
23 Ekim 2019 Çarşamba 13:28
Güncelleme: 23.10.2019 13:52
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçında sahasında dünya devi Real Madrid'i konuk etti.
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Temsilcimiz 18'inci dakikada Toni Kroos'un golüne engel olamadı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı.
1 puanla A grubunda sonuncu sırada yer alan Cimbom, gruptan çıkma şansını da zora sokmuş oldu.
Gruptaki diğer maçta ise ParisSaintGermain, deplasmanda ClubBrugge'yi rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.
RealMadrid karşılaşmasında Belhanda ve Seri'ye gösterilen tepkiler dikkat çekmişti...