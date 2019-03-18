Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL! - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL!

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'ın formda ismi Henry Onyekuru için oyuncunun bonservisine sahip Everton kulübünden çılgın bir talep geldi.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:06 Güncelleme: 18.03.2019 22:11
Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL!

Alman devi Bayern Münih'in, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'ya talip olduğu ve Everton'un da yıldız oyuncu için 40 milyon Euro istediği iddia edildi.

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Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL!

Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru için Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic'ten Everton'a telefon geldi.

Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL!

Bayern'in eski futbolcusu ve şu anki sportif direktörü Salihamidzic, Everton sportif direktörü Marcel Brands'i aradı ve Onyekuru'nun durumunu sordu.

Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL!

Brands ise Salihamidzic'e Nijeryalı'nın satış fiyatının 40 milyon euro olduğunu ve Onyekuru'nun Everton'ın gelecek planlarında yer aldığını söyledi.

Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL!

Bayern Münih Onyekuru'yu bu sezon başı da birkaç kez Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına scout göndererek takip etmişti.

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