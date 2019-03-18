Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL! - Fotomaç
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Galatasaray'da Onyekuru çılgınlığı: 247 milyon TL!
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray'ın formda ismi Henry Onyekuru için oyuncunun bonservisine sahip Everton kulübünden çılgın bir talep geldi.
18 Mart 2019 Pazartesi 22:06
Güncelleme: 18.03.2019 22:11
Alman devi Bayern Münih'in, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'ya talip olduğu ve Everton'un da yıldız oyuncu için 40 milyon Euro istediği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru için Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic'ten Everton'a telefon geldi.
Bayern'in eski futbolcusu ve şu anki sportif direktörü Salihamidzic, Everton sportif direktörü Marcel Brands'i aradı ve Onyekuru'nun durumunu sordu.
Brands ise Salihamidzic'e Nijeryalı'nın satış fiyatının 40 milyon euro olduğunu ve Onyekuru'nun Everton'ın gelecek planlarında yer aldığını söyledi.
Bayern Münih Onyekuru'yu bu sezon başı da birkaç kez Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına scout göndererek takip etmişti.