Galatasaray'da Feghouli fırtınası
Süper Lig'in ilk yarısında Fatih Terim'in gözüne giremeyen Sofiane Feghouli, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı ve Galatasaray'da kendisini yeniden kanıtladı.
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