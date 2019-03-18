Fatih Terim'in Diagne planı ortaya çıktı

Galatasaray'da Fatih Terim'in Diagne planı ortaya çıktı. Son olarak Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 23'e yükselten Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi en verimli şekilde kullanmak isteyen Terim, Milli arayı en büyük fırsat olarak görüyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:32 Güncelleme: 18.03.2019 22:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





