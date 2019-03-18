Galatasaray'da Fatih Terim'in Diagne planı ortaya çıktı. Son olarak Bursaspor maçında penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 23'e yükselten Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi en verimli şekilde kullanmak isteyen Terim, Milli arayı en büyük fırsat olarak görüyor.
18 Mart 2019 Pazartesi 21:32
Güncelleme: 18.03.2019 22:07
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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 20 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Mbaye Diagne, sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a transfer oldu.
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Fatih Terim'in ısrarla takımında görmek istediği Senegalli forvet için sarı-kırmızılılar 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkını 6'ya indirerek Milli araya giren Galatasaray'da son 8 hafta kala hedef şampiyonluk.
Fatih Terim, Başakşehir'in TT Stadı'na geleceğini fırsat olarak görürken Dıagne'yi de milli ara sonrasına özel olarak hazırlama kararı aldı.
Şu ana kadar beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Mbaye Diagne, maç içindeki agresif tavırlarıyla dikkatleri üstüne toplamıştı.