İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı? - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtarırken, Galatasaray ise Bursaspor'u harika bir geri dönüşle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla puan farkı yeniden 6'ya inerken, şampiyonu belirleyecek maçları sizler için derledik. İşte iki takımın kalan haftalardaki fikstürü ve ilk yarıda bu maçlarda aldıkları puanlar...
18 Mart 2019 Pazartesi 21:34 Güncelleme: 18.03.2019 22:14
İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızışmış durumda.

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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonluk yolunda önemli bir yara almıştı.

İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Bu beraberliğin ardından 8 puana yükselen fark, Başakşehir'in Kayserispor ile berabere kalmasının ardından yeniden 6 puana indi.

İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

26. haftası geride kalan Süper Lig'de lider Başakşehir'in 58, takipçisi Galatasaray'ın ise 52 puanı bulunuyor.

İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

İki takımın bu hafta itibariyle gol averajları da aynı.

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