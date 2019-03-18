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İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtarırken, Galatasaray ise Bursaspor'u harika bir geri dönüşle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla puan farkı yeniden 6'ya inerken, şampiyonu belirleyecek maçları sizler için derledik. İşte iki takımın kalan haftalardaki fikstürü ve ilk yarıda bu maçlarda aldıkları puanlar...
18 Mart 2019 Pazartesi 21:34
Güncelleme: 18.03.2019 22:14
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Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızışmış durumda.
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Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonluk yolunda önemli bir yara almıştı.
Bu beraberliğin ardından 8 puana yükselen fark, Başakşehir'in Kayserispor ile berabere kalmasının ardından yeniden 6 puana indi.
26. haftası geride kalan Süper Lig'de lider Başakşehir'in 58, takipçisi Galatasaray'ın ise 52 puanı bulunuyor.
İki takımın bu hafta itibariyle gol averajları da aynı.