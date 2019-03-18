İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın kalan maçları! Hangisi daha avantajlı?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtarırken, Galatasaray ise Bursaspor'u harika bir geri dönüşle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla puan farkı yeniden 6'ya inerken, şampiyonu belirleyecek maçları sizler için derledik. İşte iki takımın kalan haftalardaki fikstürü ve ilk yarıda bu maçlarda aldıkları puanlar...

18 Mart 2019 Pazartesi 21:34 Güncelleme: 18.03.2019 22:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





