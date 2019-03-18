Galatasaray Okay Yokuşlu'ya teklif yaptı mı? Menajeri açıkladı...

"TUGAY KERİMOĞLU GALATASARAY'DA OYNADIĞI ZAMAN DERWALL'İ HERKES ELEŞTİRMEDİ Mİ?

Yeni oyuncu kazanmak için ısrarcı olunması gerektiğini vurgulayan Batur Altıparmak, "Yani oyuncuyu kazanmanız için ısrarcı olunmalı. 3, 4, 5 maç arka arkaya oynatmanız lazım. Ben her zaman bir örnek veriyorum; Tugay Kerimoğlu Galatasaray'da oynadığı zaman Derwall'i herkes eleştirmedi mi? Ama ne yaptı Derwall, inatla oynattı. 4-5 maç sonra Tugay, Tugay Kerimoğlu oldu. Genç oyuncuyu kazanmanız için oynatmanız lazım. Mert Bursa'ya gitti, daha yeni bir oluşum vardı. Harun'un önüne almışlardı biliyorsunuz. Fakat o oluşumda takım bir türlü tutmadı. Evet Bursaspor yenildi, bunlarda Mert gol yedi ama maçın geneline baktığınızda yediği kadar kurtardığı çok pozisyon da var. Şanssızlıklar yaşadı ama şöyle söyleyeyim; Başakşehir'de de yakaladığı forma şansını iyi kullandı. Belki de milli takıma çağırılacak bilemiyorum. Ben çağırtmıyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü Başaksehir'de forma kapmasına rağmen henüz çağırılmadı. Menajerin etkisi olmuş olsa bunca zaman Mert Günok niye gitmedi o zaman. Bugün Mert Günok ile ilgili istatistikleri paylaşırsam, gol yemeden maç bitiren en iyi ikinci kaleci olduğunu görürüz. En az gol yiyen de birinci kaleci. Hala Avrupa'yla da yarışıyor" ifadelerini kullandı.