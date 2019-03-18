Okay Yokuşlu'dan Milli Takım yorumu
Celta Vigo'da forma giyen ve A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Okay Yokuşlu, Arnavutluk ve Moldova karşılaşmalarını kazanarak yeni döneme iyi başlamak istediklerini söyledi...
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