'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
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'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları

Çanakkale Savaşı'nda erkek kadın yaşlı çocuk demeden mücadele edildi. Kahramanlığın destanlaştığı savaşta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol kulüpleri de çok sayıda şehit verdi. İşte o kahramanlar...
18 Mart 2019 Pazartesi 12:02 Güncelleme: 18.03.2019 12:03
'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları

Takım savunmasından vatan savunmasına... Çanakkale Savaşı'nda futbolcular da destanda pay sahibi oldu. Yeşil sahada mücadelelerine alışık olduğumuz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcular bu defa yanyana, vatanına göz dikenlere karşı mücadele ediyorlardı.

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'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları

Galatasaray Lisesi öğrencisi ve futbol kaptanı Celal İbrahim seferberlik ilanı sonrası, adını ilk sırada yazdırabilmek için
geceyi askerlik şubesi önünde tamamlamıştı. Hukuk öğrencisiydi... Galatasaray'ın 4 numaralı formasını giyiyordu. Çanakkale Cephesi'nde savaşacak sonra Irak cephesine gidecekti. Kürt Celal olan lakabını Şehit Celal olarak değiştirecekti..

'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları

Çanakkale Savaşı'nda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri birçok şehit verecekti.

'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları

Beşiktaş'ın şair kaptanı Kazım 27. Alay'ın askeriydi... Anzakları karşılayan ilk alayın içindeydi.

'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları

Refik Osman Top 1930 yılına ait anılarında "Kazım hakikaten iyi oynardı, Çanakkale'de sırtına yediği bir gülle ile parçalanmıştı" der... Kazım, yerde hazin bir şekilde yatarken birliğindeki arakdaşları ceketinden çıkan bir kağıt parçasını hatıra olarak sakladılar.

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