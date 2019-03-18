'Önce vatan' dediler... Üç büyüklerin şehit futbolcuları

Takım savunmasından vatan savunmasına... Çanakkale Savaşı'nda futbolcular da destanda pay sahibi oldu. Yeşil sahada mücadelelerine alışık olduğumuz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcular bu defa yanyana, vatanına göz dikenlere karşı mücadele ediyorlardı.



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