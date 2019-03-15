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Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus 2-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i ağırlamıştı. Cristiano Ronaldo'nun hatricki ile sahadan 3-0 ayrılarak tarih yazan siyah-beyazlılarda Ronaldo'nun maçtan sonraki sevinci olay olmuştu.Portekizli süperstar bu sevinç yüzünden UEFA'lık oldu.
15 Mart 2019 Cuma 19:39 Güncelleme: 15.03.2019 19:39
İlk maçta Juventus'u 2-0 yenen Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin sevinci çok tartışılmıştı.
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Rövanş maçında Juventus ağlarına 3 gol bırakarak turu getiren Cristiano Ronaldo, Simeone'ye gönderme yaparak benzer bir sevinç yaptı.
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