Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda! - Fotomaç
15 Mart 2019, Cuma
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Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus 2-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i ağırlamıştı. Cristiano Ronaldo'nun hatricki ile sahadan 3-0 ayrılarak tarih yazan siyah-beyazlılarda Ronaldo'nun maçtan sonraki sevinci olay olmuştu.Portekizli süperstar bu sevinç yüzünden UEFA'lık oldu.
15 Mart 2019 Cuma 19:39 Güncelleme: 15.03.2019 19:39
Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda!

İlk maçta Juventus'u 2-0 yenen Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin sevinci çok tartışılmıştı.

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Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda!

Rövanş maçında Juventus ağlarına 3 gol bırakarak turu getiren Cristiano Ronaldo, Simeone'ye gönderme yaparak benzer bir sevinç yaptı.

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Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda!

Portekizli yıldız, Diego Simeone ile alay ettiği kutlama için Uefa cezasına çarptırılabilir.

Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda!

Atletico Madrid'in patronu yaptığı eylem yüzünden 17.100 sterlin para cezası aldı. Cristiano Ronaldo'nun da UEFA'ya sevk edildiği ve benzer bir ceza ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda!

Juventus, çeyrek finalde Real Madrid'i sürpriz bir şekilde eleyen Ajax ile eşleşti.

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