İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
Ajax - Juventus
Liverpool - Porto
Tottenham - Manchester City
Barcelona - Manchester United
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri:
Tottenham / Machester City - Ajax / Juventus
Barcelona / Manchester United - Liverpool / Porto
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- 15.03.2019
- Güncelleme: 15.03.2019 14:21
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Leicester Fenerbahçe'den Eljif Elmas’ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
uzman analist hemen hiç düşünmeyin satın gitsin. ömer faruk beyaz varken elif elmas trışka sıradan bi topçu. derhal satın hiç ikiletmeyin bile
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Trabzonlu Olcay
Toplam 2
Yorum
Mustafa KUL Olcay kardeşimizin bu tavrına şapka çıkartılır. Trabzonlu taraftarlar ona gereken değeri verecektir. Olcay kardeşim biz zaten seni seviyoruz
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Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması!
Toplam 2
Yorum
ÇÖKMÜŞ TÜRK FUTBOLU BU KADROLAR KORUNUP BUNDAN SONRA YAPILACAK TRANSFERLERDE UYGULANMALI. ÇÖKMÜŞ TÜRK FUTBOLU DAHA DA ÇÖKERTİLMEMELİ.
İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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