İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
15 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.


İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
Ajax - Juventus
Liverpool - Porto
Tottenham - Manchester City
Barcelona - Manchester United

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri:
Tottenham / Machester City - Ajax / Juventus
Barcelona / Manchester United - Liverpool / Porto


Sayfayı yenilemek için tıklayın...

  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 14:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN