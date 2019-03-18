3 büyüklerin şehit futbolcuları
Çanakkale Savaşı'nda erkek, kadın, yaşlı, çocuk demeden mücadele edildi. Kahramanlığın destanlaştığı savaşta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol kulüpleri de çok sayıda şehit verdi. İşte o kahramanlar...
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