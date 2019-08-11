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Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! "Fiorentina'ya dönebilirim"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da bir dönem çalıştırdığı Fiorentina'ya karşı gelmeye hazırlanıyor. İtalya'da büyük ilgi ile karşılanan Terim, açıklamalarında geleceğe yönelik dikkat çekici bir açıklama da yaptı.
11 Ağustos 2019 Pazar 17:32
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
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Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile karşılaşacak.
Aslan'ın yeni sezon öncesi son sınavı 22.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da bir dönem çalıştırdığı Fiorentina'ya karşı gelmeye hazırlanıyor.
İtalya'da büyük ilgi ile karşılanan Terim, açıklamalarında geleceğe yönelik dikkat çekici bir açıklama da yaptı.