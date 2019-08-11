Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! "Fiorentina'ya dönebilirim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da bir dönem çalıştırdığı Fiorentina'ya karşı gelmeye hazırlanıyor. İtalya'da büyük ilgi ile karşılanan Terim, açıklamalarında geleceğe yönelik dikkat çekici bir açıklama da yaptı.