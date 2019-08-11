Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! 'Fiorentina'ya dönebilirim' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! "Fiorentina'ya dönebilirim"

Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! "Fiorentina'ya dönebilirim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da bir dönem çalıştırdığı Fiorentina'ya karşı gelmeye hazırlanıyor. İtalya'da büyük ilgi ile karşılanan Terim, açıklamalarında geleceğe yönelik dikkat çekici bir açıklama da yaptı.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:32
Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! Fiorentina'ya dönebilirim

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! Fiorentina'ya dönebilirim

Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! Fiorentina'ya dönebilirim

Aslan'ın yeni sezon öncesi son sınavı 22.00'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! Fiorentina'ya dönebilirim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da bir dönem çalıştırdığı Fiorentina'ya karşı gelmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'den olay sözler! Fiorentina'ya dönebilirim

İtalya'da büyük ilgi ile karşılanan Terim, açıklamalarında geleceğe yönelik dikkat çekici bir açıklama da yaptı.

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