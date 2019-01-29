Galatasarayda Diagne rüzgarı dinmiyor! - Fotomaç
29 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da Diagne rüzgarı dinmiyor!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray, devre arası transfer döneminin kapanmasına saatler kala forvet takviyesi için dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Mbaye Diagne için pazarlık masasına oturduğu haberleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bugün Bafetimbi Gomis ile görüldü.

29 Ocak 2019 Salı, 21:07:55 Güncelleme: 21:30:05
Galatasarayda Diagne rüzgarı dinmiyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, yılan hikayesine dönen forvet transferini sonlandırmak adına Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi transfer etmek isterken Senegalli yıldız golcü, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki gol kralı Bafetimbi Gomis ile Etiler'de görüldü.

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Galatasarayda Diagne rüzgarı dinmiyor!

Gün içerisinde Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Gomis'in yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

Galatasarayda Diagne rüzgarı dinmiyor!

"Sadece Galatasaray değil tüm Türk kulüpleri ekonomik anlamda zor günler geçiriyor ama Galatasaray hızlı bir şekilde forvet bulmalı"

Galatasarayda Diagne rüzgarı dinmiyor!

"Galatasaray zirvenin sadece 6 puan gerisinde."

Galatasarayda Diagne rüzgarı dinmiyor!

"Takımın başında Fatih Terim gibi muhteşem bir hoca var."

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