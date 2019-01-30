Mbaye Diagne resmen Galatasaray'da!
Galatasaray, aylardır süren forvet arayışını noktaladı. Sarı kırmızılı ekip Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi resmen kadrosuna kattı. Aslan, transferi bu video ile duyurdu!
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