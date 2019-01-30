Mbaye Diagne resmen Galatasaray'da!
Videoyu Daralt

Mbaye Diagne resmen Galatasaray'da!

Galatasaray, aylardır süren forvet arayışını noktaladı. Sarı kırmızılı ekip Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi resmen kadrosuna kattı. Aslan, transferi bu video ile duyurdu!

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
30 Ocak 2019, Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN