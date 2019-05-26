Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...

Galatasaray'da 3'ü kiralık olmak üzere tam 8 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Onyekuru'nun mutlaka kalmasını isteyen Fatih Terim, pek çok isimle ilgili kararı ise henüz vermiş değil. İşte o isimler...

26 Mayıs 2019 Pazar 10:10 Güncelleme: 26.05.2019 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





