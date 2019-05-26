Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu... - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...

Galatasaray'da 3'ü kiralık olmak üzere tam 8 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Onyekuru'nun mutlaka kalmasını isteyen Fatih Terim, pek çok isimle ilgili kararı ise henüz vermiş değil. İşte o isimler...
26 Mayıs 2019 Pazar 10:10 Güncelleme: 26.05.2019 10:55
Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...

Galatasaray'da değişim vakti... Çifte kupaya uzanan sarı kırmızılılar kadroda ciddi bir revizyon yapılacak.

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Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...

Özellikle sözleşmesi bitecek futbolcuların büyük bölümüyle yollar ayrılacak.

Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...

Kadro dışı olan Eren Derdiyok'un yanı sıra Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş gönderilecek.

Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...

Kaptan Selçuk İnan'ın durumu ise tamamen Fatih hocaya bağlı.

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Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...

Bu sezon 2 milyon 950 bin Euro kazanan Selçuk, ücreti ciddi oranda indirmesi halinde yeni kontrata imza atabilir.

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