Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu... - Fotomaç
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Galatasaray'da büyük operasyon! Tam 8 oyuncu...
Galatasaray'da 3'ü kiralık olmak üzere tam 8 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Onyekuru'nun mutlaka kalmasını isteyen Fatih Terim, pek çok isimle ilgili kararı ise henüz vermiş değil. İşte o isimler...
26 Mayıs 2019 Pazar 10:10
Güncelleme: 26.05.2019 10:55
Galatasaray'da değişim vakti... Çifte kupaya uzanan sarı kırmızılılar kadroda ciddi bir revizyon yapılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle sözleşmesi bitecek futbolcuların büyük bölümüyle yollar ayrılacak.
Kadro dışı olan Eren Derdiyok'un yanı sıra Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş gönderilecek.
Bu sezon 2 milyon 950 bin Euro kazanan Selçuk, ücreti ciddi oranda indirmesi halinde yeni kontrata imza atabilir.