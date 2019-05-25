Fatih Terim'den 5 yıllık imza!
Galatasaray'ın 22.şampiyonluk kutlaması büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlara sürprizi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz bomba bir açıklamada bulundu. Fatih Terim ile 5.yıldızı alacaklarını söyleyen Cengiz, deneyimli teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Başarılı teknik adam şampiyonluk kutlamasında canlı olarak 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
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