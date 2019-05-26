Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın dün 22. Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı törene mazeret bildirerek katılmayan iki futbolcudan biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, paylaştığı fotoğrafla sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.
26 Mayıs 2019 Pazar 09:38 Güncelleme: 26.05.2019 09:38
Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım

Sarı-kırmızılılara büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklentilerin gerisinde bir performans sergileyen Mbaye Diagne'nin taraftarlarla arası günden güne açılıyor.

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Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım

Senegalli golcü Diagne ile Sinan Gümüş, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kutladığı dün geceki törene mazeret bildirerek katılmamıştı.

Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım

Kutlamalarda bu isimlerin anons edildiği sırada, sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği golcü futbolcudan sürpriz bir Instagram paylaşımı geldi.

Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım

Lüks aracının yanında çekildiği fotoğrafı İtalyanca 'Günaydın' yazarak paylaşan Diagne'ye, sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları yorumlarla büyük tepki gösterdiler.

Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım

Mbaye Diagne, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti.

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