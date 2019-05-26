Galatasaray'ın dün 22. Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı törene mazeret bildirerek katılmayan iki futbolcudan biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, paylaştığı fotoğrafla sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.
26 Mayıs 2019 Pazar 09:38
Güncelleme: 26.05.2019 09:38
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Sarı-kırmızılılara büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklentilerin gerisinde bir performans sergileyen Mbaye Diagne'nin taraftarlarla arası günden güne açılıyor.
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Senegalli golcü Diagne ile Sinan Gümüş, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu kutladığı dün geceki törene mazeret bildirerek katılmamıştı.
Kutlamalarda bu isimlerin anons edildiği sırada, sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği golcü futbolcudan sürpriz bir Instagram paylaşımı geldi.
Lüks aracının yanında çekildiği fotoğrafı İtalyanca 'Günaydın' yazarak paylaşan Diagne'ye, sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları yorumlarla büyük tepki gösterdiler.
Mbaye Diagne, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti.