Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın dün 22. Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı törene mazeret bildirerek katılmayan iki futbolcudan biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, paylaştığı fotoğrafla sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

26 Mayıs 2019 Pazar 09:38 Güncelleme: 26.05.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





