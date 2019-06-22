Galatasaray'da büyük kavga! Tam 90 milyon...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sular durulmuyor. Eski başkan Dursun Özbek, kulübe 21 milyon Euro verdiğini öne süren Dursun Özbek, 13.6 milyon Euro'luk alacağı için hukuki yollara başvurdu. Mustafa Cengiz yönetimi ise Özbek'in senetlerinin geçersiz olduğunu iddia etti. Bu gelişmelerin ardından Özbek önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
22 Haziran 2019 Cumartesi 11:32
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Galatasaray Kulübü'nde yönetimi şoke eden bir gelişme yaşandı...
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23 Mayıs 2015-20 Ocak 2018 tarihleri arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpten alacağı 13 milyon 600 bin Euro (yaklaşık 90 milyon TL) için icra takibi başlattı.
Özbek, başkanlığı bıraktıktan 1.5 yıl sonra alacaklarını tahsil etmek için hukuki yollara başvurma kararı alırken, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminden jet hızıyla karşı hamle geldi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Galatasaray Kulübü Denetleme Kurulu raporlarına göre Dursun Özbek'in, 'talep edilen borç miktarının belgesi' olarak ortaya koyduğu senetlerin hükümsüz olduğu ve herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurma kararı aldı.
Özbek, konuyla ilgili olarak Hürriyet'e yaptığı açıklamada, alacaklarının ödenmesi için 1.5 yıl beklemesine rağmen Mustafa Cengiz yönetiminin borcun ödenmesine yönelik en ufak bir girişimde bulunmadığını belirtip şunları söyledi: