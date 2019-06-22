Galatasaray'da büyük kavga! Tam 90 milyon...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sular durulmuyor. Eski başkan Dursun Özbek, kulübe 21 milyon Euro verdiğini öne süren Dursun Özbek, 13.6 milyon Euro'luk alacağı için hukuki yollara başvurdu. Mustafa Cengiz yönetimi ise Özbek'in senetlerinin geçersiz olduğunu iddia etti. Bu gelişmelerin ardından Özbek önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





