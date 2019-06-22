Galatasaray'ın transferinde kriz çıktı!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligine gitmeye hak kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz kampı başlamadan önce transferleri sonlandırmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların imza attırması an meselesi olduğu futbolcunun kulübü kriz çıkardı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:51 Güncelleme: 22.06.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





