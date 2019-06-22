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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın transferinde kriz çıktı!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligine gitmeye hak kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz kampı başlamadan önce transferleri sonlandırmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların imza attırması an meselesi olduğu futbolcunun kulübü kriz çıkardı.
22 Haziran 2019 Cumartesi 09:51 Güncelleme: 22.06.2019 09:51
Galatasaray'ın transferinde kriz çıktı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın transferinde kriz çıktı!

Fatih Terim istediği isimleri yönetime iletti, sarı kırmızılı öyönetim ise transferleri sonlandırmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın transferinde kriz çıktı!

Cimbom'un daha önce anlaşmaya vardığı isimde bu kez kriz çıktı.

Galatasaray'ın transferinde kriz çıktı!

Transferi an meselesi olan yıldız futbolcunun kulübü yeni bir istekle Galatasaray'ın karşısına gelince transfer çıkmaza girdi.

Galatasaray'ın transferinde kriz çıktı!

İşte detaylar...

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