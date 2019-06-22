Fenerbahçe masaya oturdu Galatasaray bitiriyor

Spor Toto Süper Lig'in iki dev kulübü geçtiğimiz günlerde yine transferde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği milli futbolcunun kulübüyle masaya oturmuştu fakat sarı kırmızılar transferde mutlu sona çok yakın. Cimbom bu transfer için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:53 Güncelleme: 22.06.2019 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





