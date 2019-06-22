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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe masaya oturdu Galatasaray bitiriyor

Spor Toto Süper Lig'in iki dev kulübü geçtiğimiz günlerde yine transferde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği milli futbolcunun kulübüyle masaya oturmuştu fakat sarı kırmızılar transferde mutlu sona çok yakın. Cimbom bu transfer için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır.
22 Haziran 2019 Cumartesi 08:53 Güncelleme: 22.06.2019 09:00
Fenerbahçe masaya oturdu Galatasaray bitiriyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermeden sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe masaya oturdu Galatasaray bitiriyor

Bodrum'da tatilde olan Fatih Terim çalışmalarını buradan devam ettiriyor.

Fenerbahçe masaya oturdu Galatasaray bitiriyor

Geçtiğimiz günlerde ekibini Bodrum'daki villasında toplayan Terim, transfere dair bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe masaya oturdu Galatasaray bitiriyor

Yeni sezon öncesi kampına transferleri yetiştirmek isteyen yönetim ise gaza bastı.

Fenerbahçe masaya oturdu Galatasaray bitiriyor

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın talip olduğu milli futbolcu için Fenerbahçe'de devreye girmişti.

GALATASARAY-FENERBAHÇE TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA! HABER İÇİN TIKLAYIN...

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