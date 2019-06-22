Galatasaray ve Fenerbahçe o isimler için savaşıyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşını sürdürüyor. Süper Lig'in iki ekibi kadrosuna katmak için birçok isimle görüşmelerini sürdürürken bazı isimler için yolları kesişiyor. Her transfer döneminde bazı isimler için karşı karşı gelen iki ezeli rakip bu transfer döneminde de 3 isim için karşı karşıya. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan devler, transferde hata yapmak istemezken, yaz transfer sezonunu verimli bir şekilde tamamlamak için uğraşıyor. İşte iki ezeli rakibin kadrosuna katmak için yarıştığı o isimler... Fotomac.com.tr son dakika transfer haberleri

22 Haziran 2019 Cumartesi 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





