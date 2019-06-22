Galatasaray ve Fenerbahçe o isimler için savaşıyor!
Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşını sürdürüyor. Süper Lig'in iki ekibi kadrosuna katmak için birçok isimle görüşmelerini sürdürürken bazı isimler için yolları kesişiyor. Her transfer döneminde bazı isimler için karşı karşı gelen iki ezeli rakip bu transfer döneminde de 3 isim için karşı karşıya. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan devler, transferde hata yapmak istemezken, yaz transfer sezonunu verimli bir şekilde tamamlamak için uğraşıyor. İşte iki ezeli rakibin kadrosuna katmak için yarıştığı o isimler... Fotomac.com.tr son dakika transfer haberleri
22 Haziran 2019 Cumartesi 07:58
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Süper Lig'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.
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Birçok ekip transfer sezonunun açılmasıyla gelecek sezon için kolları sıvadı.
Son şampiyon Galatasaray ve geçtiğimiz sezonu tam bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Süper Lig'in iki devi de önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürebilmek için bir çok isimle temas halinde.
Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ile büyük oranda anlaştı.
Fenerbahçe'de genç isim Murat Sağlam'ı kadrosuna katarken eski yıldızı Emre Belözoğlu'nu da takıma geri kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.