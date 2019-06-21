Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Alman yıldızın menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili açıklama geldi.
21 Haziran 2019 Cuma 21:09 Güncelleme: 21.06.2019 21:18
Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!

Alman basınının Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldiğini söylediği orta saha oyuncusu Lewis Holtby hakkında, oyuncunun temsilcisi Marcus Noack önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!

Radyospor'da konuyla ilgili açıklama yapan Noack, yıldız ismin geleceği hakkında şu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!

"Türkiye'den Holtby'e yönelik ilginin olduğunu size doğrulayabilirim. Galatasaray ve Fenerbahçe için konuşmalarımız oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!

Lewis için en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Henüz bir takımla anlaşmadık; fakat görüşmeler ilerliyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!

Bence Türkiye'de futbol oynamak, onun için çok iyi bir seçenek. Kendisi de böyle düşünüyor. Türkiye'den gelen iki teklife açık.

Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!

Önümüzdeki günler bu konuda daha net konuşmamızı sağlayacak. Şu anda söyleyebileceğim tek şey Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasımız olduğudur" dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!

Galatasaray, Marcus Noak'a oyuncunun ücret ve sözleşme süresiyle ilgili beklentisini sordu. Hamburg'la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby şu anda serbest oyuncu konumunda.

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