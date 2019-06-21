Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Alman yıldızın menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili açıklama geldi.
21 Haziran 2019 Cuma 21:09
Güncelleme: 21.06.2019 21:18
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Alman basınının Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldiğini söylediği orta saha oyuncusu Lewis Holtby hakkında, oyuncunun temsilcisi Marcus Noack önemli açıklamalar yaptı.
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Radyospor'da konuyla ilgili açıklama yapan Noack, yıldız ismin geleceği hakkında şu açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'den Holtby'e yönelik ilginin olduğunu size doğrulayabilirim. Galatasaray ve Fenerbahçe için konuşmalarımız oldu.
Lewis için en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Henüz bir takımla anlaşmadık; fakat görüşmeler ilerliyor.
Bence Türkiye'de futbol oynamak, onun için çok iyi bir seçenek. Kendisi de böyle düşünüyor. Türkiye'den gelen iki teklife açık.
Önümüzdeki günler bu konuda daha net konuşmamızı sağlayacak. Şu anda söyleyebileceğim tek şey Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasımız olduğudur" dedi.
Galatasaray, Marcus Noak'a oyuncunun ücret ve sözleşme süresiyle ilgili beklentisini sordu. Hamburg'la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby şu anda serbest oyuncu konumunda.