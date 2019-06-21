Vedat Muriç'ten flaş Galatasaray sözleri! Video haber

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki forveti Vedat Muriç. Sarı kırmızılı kulüp konuyla ilgili girişimlerini hızlandırırken transfer süreciyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Vedat Muriç, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak kulüp başkanı Hasan Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Muriç bu görüşmede Kartal'a, "Galatasaray'da oynamak istiyorum." dedi.

Çaykur Rizespor cephesi Vedat Muriç 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli istediğini pek çok kez belirtirken Galatasaray, Muriç için son olarak 3,5 milyon Euro'luk bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çaldı.

Muriç geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada bonservis bedelinin gerçekçi seviyelere inmesini beklediğini söylemiş ve "Zaten bonservis görüşmeleri yapılıyorsa bu ayrılacağımın göstergesidir. Gönlüm Galatasaray'da, sürecin tarafları yıpratmamasını istiyorum. Bugün için planlarım arasında yurt dışı yok." ifadelerini kullanmıştı.