Adem Büyük Galatasaray'a doğru | Video haber
Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızıllılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.
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